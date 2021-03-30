Туман и дождь накроют Ленинградкую область 31 марта

В Ленобласти 31 марта ожидается туман и дождь Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Привычная серость пришла в Ленинградскую область. Над регионом сгустились облака, периодически идут дожди. Осадки продолжат идти и в ночь на среду, 31 марта 2021 года, и в течение всего последующего дня.

- Ночью в области ожидаются небольшие заморозки до минус 2 градусов, в некоторых районах температура останется на уровне в плюс 3 градуса. В связи с этим на регион опустится густой туман, который продержится утро и рассеется к середине дня, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днем в Ленобласти потеплеет до плюс 5-10 градусов. Ветер ожидается западный до 4-9 метров в секунду.

Спасатели предупреждают, что 1 и 2 апреля ночью и в утреннее время на дорогах все еще будет появляться гололед. Поэтому ездить на машинах надо осторожнее.

Также на Финском заливе и Ладожском озере продолжает таять лед. В МЧС напомнили, что выходить на разрушающийся покров категорически запрещено и опасно для жизни.