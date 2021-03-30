В Петербурге расширят круг лиц, участвующих в общественных обсуждениях градостроительных проектов

ЗакС предложил расширить круг лиц, участвующих в общественных слушаниях градостроительных проектов Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге собираются расширить круг лиц, которые будут участвовать в общественных обсуждениях градостроительных проектов. Поправки к существующему законопроекту были внесены во вторник, 30 марта 2021 года. В ЗакСе считают, что так публичные слушания станут действенным инструментом контроля за градостроительной деятельностью и будут защищать интересы горожан.

- Мы считаем целесообразным расширить круг лиц, признаваемых участниками таких обсуждений, уйдя от принципа "территориальной принадлежности", - отметил председатель парламента Вячеслав Макаров.

По мнению парламентария, в слушаниях должны участвовать депутаты всех уровней, представители органов исполнительной власти, не занимающихся градостроительной деятельностью, а также члены общественных организаций, которые занимаются охраной культурного наследия, природных территорий, защитой интересов маломобильных групп населения.

- Строительная документация должна не только не ущемлять интересы жителей прилегающих домов, но и служить созданию комфортной, благоустроенной городской среды в целом, - добавил Макаров.