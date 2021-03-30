Новый веломаршрут откроется в Петербурге в 2021 году

В Петербурге появится новая велодорожка в 2021 году Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в этом году появится новый велосипедный маршрут - "Проспект Большевиков". Пока что он продлится от улицы Коллонтай до улицы Дыбенко. Об этом во вторник, 30 марта 2021 года, пишут "Невские новости" ко ссылкой на городской центр управления парковками.

- На первом этапе обустройства двухколесного движения дорожки и светофоры со специальным значком появятся на участках по улице Коллонтай, Антонова-Овсеенко, Дыбенков, проспекту Большевиков до дома 33, далее по улице Тельмана, Народной и снова будет выходить на Дыбенко, - пишет издание.

Кроме того, к началу сезона на маршруте Сестрорецк-Зеленогорск по Приморскому шоссе обновят велосипедную разметку и установят дорожные знаки.

Сегодня в Петербурге доступно 35 обустроенных велосипедных маршрутов, общая протяженность которых более 126 километров. Также для удобства велосипедистов на перехватывающих автостоянках есть бесплатные места для парковок двухколесного транспорта.