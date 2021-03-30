Умер мужчина, упавший под поезд на станции метро "Электросила" в Петербурге

Пассажир, упавший на пути на станции метро "Электросила", умер Фото: СОЦСЕТИ

Человек, который упал на пути на станции метро "Электросила" в Санкт-Петербурге, умер. Все произошло в начале третьего часа дня во вторник, 30 марта 2021 года. В течение 20 минут работники метрополитена доставали пассажира из-под поезда. Очевидцы в социальной сети рассказывают, что, когда пострадавшего подняли на платформу, он был жив.

- Пока поезд стоял, были слышны стоны его, значит живой.

- Поднимали его по эскалатору, был весь в бинтах. По пути помощь оказывали, - рассказали очевидцы.

Пострадавшего сразу же передали в руки медиков, которые ожидали в машине реанимации у вестибюля метро. Как рассказывают свидетели, мужчина все же умер. Однако официальных подтверждений этому пока нет.

Судя по фотографиям с места происшествия, удар оказался сильным. Переднее стекло у вагона машиниста разбито.