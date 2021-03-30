Видео с опрокинувшимся кораблем на судостроительном заводе опубликовали очевидцы ЧП

В опрокинувшемся корабле могут быть заперты люди. Фото: "КП-Петербург".

Фото и видео инцидента с опрокинувшимся кораблем на судостроительном заводе «Пелла» в Ленобласти появились в распоряжении «КП-Петербург». Кадры в редакцию прислали очевидцы происшествия.

- В 15:15 поступило сообщение о том, что строящийся корабль на судостроительном заводе получил крен и затопило трюм. Сейчас на месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Точной информации о погибших и пострадавших нет, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе регионального управления МЧС.

В момент аварии на судне находились рабочие. Фото: "КП-Петербург".

Известно, что на момент затопления на судне работали несколько человек. Большую часть из них удалось спасти, однако два или три рабочих были заперты в затопленном водой трюме. По предварительным данным. они могли погибнуть.

Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, транспортная полиция начала проверку.

Известно, что судно - рыболовный траулер, который строился на «Пелле» для мурманской рыболовецкой компании.