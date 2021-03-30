Густой туман опустился на Петербург 30 марта

Густой туман опустился 30 марта на Петербург Фото: Лилия КОЗЛОВА

Неожиданно вечером во вторник, 30 марта 2021 года, на Санкт-Петербург опустился густой туман. Ранее МЧС 47-го региона предупреждало, что пелена накроет область, но ночью и утром среды. Однако погода решила установить свои правила, а не жить по прогнозам.

- В Выборгском районе такой густой туман, что соседних домов практически не видно, - рассказала корреспондент "Комсомолки".

Дома практически скрылись в дымке Фото: Лилия КОЗЛОВА

Улицы затянуло сразу после небольшого дождя. Однако туман опустился не на весь Петербург, а лишь на некоторые районы, в основном на севере города.

На 31 марта, по прогнозу, в Петербурге туман не ожидается, лишь в области. В городе будет облачная погода, днем пройдет небольшой дождь, температура воздуха, после ночной в плюс 1-3 градуса, поднимется до 6-8 градусов тепла. А в ночь на 1 апреля в Северной столице может пройти мокрый снег.