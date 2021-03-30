МЧС: на месте ЧП на судостроительном заводе в Ленобласти работают водолазы

Водолазы работают на судостроительном заводе "Пелла", где опрокинулся корабль. Фото: "КП-Петербург".

Водолазы поисково-спасательной службы регионального управления МЧС по Ленинградской области работают на месте ЧП на судостроительном заводе «Пелла», где днем 30 марта опрокинулся рыболовецкий траулер. В этот момент на борту находились рабочие, двое из которых оказались внутри корабля.

- Пока информацию по пострадавшим или погибшим подтвердить не можем. На месте работают водолазы, идет поисково-спасательная операция, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительным данным, шестеро сотрудников судостроительного завода спасены. Сам корабль зафиксирован в лежачем положении кранами. Спасатели пытаются проникнуть в трюм, чтобы найти запертых там людей. Есть данные, что рабочих могли унести течением - верфь стоит на Неве.

Проверку по факту происшествия начала транспортная полиция и прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Видео с опрокинувшимся кораблем на судостроительном заводе опубликовали очевидцы ЧП

Инцидент произошел в Ленинградской области на предприятии «Пелла» (подробности)