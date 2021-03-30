Проректора «Военмеха», обвиняемого в мошенничестве на 96 миллионов рублей, отправили под арест

Суд арестовал проректора "Военмеха". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест на месяц проректора по экономике государственного технического университета «Военмех» Виталия Игнатенко, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями по делу о крупной растрате.

- Как полагает следствие, Игнатенко, в период с 05.12.2018 по 31.12.2018, действуя из иной личной заинтересованности, выражающейся в желании приукрасить действительное положение дел при исполнении контракта по строительству нового учебного корпуса вуза, вступил в сговор с Ивановым (помощник проректора по экономике и развитию). Фигуранты подписали акт приемки-сдачи фактически не выполненных работ, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По этим документам подрядчик получил 96 139 781 рубля 69 копеек, выделенных из государственного бюджета. Речь идет о строительстве корпуса «Военмеха» по адресу: 1-я Красноармейская улица, дом13, литер В.

Сам Игнатенко причастность к делу оспаривал и просил не отправлять его под арест. Но суд его не услышал и отправил в СИЗО. Подельник - Иванов - причастность к делу не отрицал и был помещен под домашний арест.