СК завел уголовное дело после ЧП с опрокинувшимся судном на заводе «Пелла» в Ленобласти

СК возбудил дело после ЧП на заводе "Пелла". Фото: "КП-Петербург".

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» после ЧП на судостроительном заводе «Пелла» в Ленинградской области, где у причальной стенки набок опрокинулся рыболовецкий траулер. Корабль был построен здесь же и проходил испытания.

- Установлено, что 30 марта 2021 года при производстве работ на строящемся судне на заводе «Пелла», произошло накренение и последующее опрокидывание судна. По предварительным данным во время происшествия пострадало два человека, которые с переломами ребер госпитализированы, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Шестеро работников предприятия смогли спастись, а местонахождение еще двоих до сих пор не установлено. Предварительно, они оказались в затопленном трюме. На месте ЧП работают водолазы.