Два человека пострадали и двое пропали без вести в результате ЧП с опрокинувшимся судном в Ленобласти

Два человека пропали при ЧП на судостроительном заводе в Ленобласти. Фото: "КП-Петербург".

Два человека получили травмы и еще двое числятся пропавшими без вести в результате инцидента на судостроительном заводе «Пелла», где опрокинулся стоявший у причала корабль. ЧП произошло днем 30 марта в Кировском районе Ленобласти, где расположена судоверфь.

- При производстве работ произошло накренение и последующее опрокидывание судна. По предварительным данным пострадало два человека, которые с переломами ребер госпитализированы. Шесть человек выбрались на берег самостоятельно, местонахождение еще двух работников не установлено, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Следственного комитета России на транспорте.

Сейчас на месте происшествия работают водолазы МЧС, которые занимаются поиском пропавших. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Проверку ведут прокуратура и транспортная полиция.