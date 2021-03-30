Спасатели МЧС эвакуировали 100 человек из задымленного ТЦ на севере Санкт-Петербурга

Задымление возникло на цокольном этаже ТК "Светлановский" в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На севере Санкт-Петербурга в торговом комплексе «Светлановский» произошло сильное задымление. Напуганные очевидцы в 18:39 сообщили обо всем в МЧС. Спасатели оперативно прибыли на место и поняли, что без эвакуации не обойтись, поскольку дым начал стремительно распространяться.

- Возникло задымление на цокольном этаже ТК «Светлановский», находящемся на проспекте Энгельса, дом №33. Здание Г-образное, семиэтажное, размером 30 на 220 метров. Спасатели эвакуировали из торгового комплекса 100 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сведения о пострадавших пожарным пока не поступали. Специалисты устанавливают причину задымления.

Добавим, что днем этого же дня в Петербурге загорелся старый завод «Арсенал», точнее – производственный склад. Огонь уничтожил 400 квадратных метров здания.