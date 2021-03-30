Последние новости в Санкт-Петербурге на 30 марта 2021 года: Пробуждение клещей, смерть известного краеведа и план обновления «Ленфильма»

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 30 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» подготовила для читателей сводку главных и последних новостей в Санкт-Петербурге на вечер вторника, 30 марта 2021 года. Вынуждены начать с ЧП, произошедшего под Северной столицей – на строящийся на заводе «Пелла» корабль внезапно опрокинулся на бок. Мы собрали в отдельном материале все сведения, которые известны к этому часу. Двух человек по-прежнему ищут водолазы. Остальных рабочих успешно эвакуировали с судна. Возбуждено уголовное дело.

Новый глава «Ленфильма» впервые на публике рассказал, как именно изменится киностудия. Главное, что о долгах перед банком теперь можно практически забыть. Студию планируют ремонтировать, модернизировать и насыщать различными активностями. Из любопытного – кинотеатр под открытым небом. А первые фильмы, созданные на студии, дойдут до зрителей уже в 2023 году.

В Северной столице проснулись клещи. Роспотребнадзор не только предупредил об этом горожан, но и назвал самые опасные районы Петербурга – их шесть. Уберечь от энцефалита может прививка, ее советуют сделать перед летним сезоном.

В Санкт-Петербурге скончался Наум Синдаловский, который известен в городе как писатель-историк и краевед. Его не стало на 86-м году жизни. Синдаловский исследовал городской фольклор и издал больше 30 книг по истории Северной столицы. В его послужном списке и авторство в знаменитом «Словаре петербуржца».