Власти Петербурга помогут 10-летней сироте зачислиться в элитную школу №777

В элитную школу №777 в Петербурге все-таки примут 10-летнюю сироту, которой изначально отказали в зачислении. Фото: Андрей ГАШЕВ

В Смольном пообещали помочь 10-летней девочке, оставшейся без родителей, зачислиться в элитную школу №777, находящуюся в Приморском районе. Изначально в учебном учреждении отказали в приеме опекуну ребенка, хотя семья живет совсем неподалеку. Вскоре в комитет по образованию подали жалобу на решение руководства школы. О произошедшем стало известно и городским СМИ, вызвавшим впоследствии резонанс.

- В комитете проверили информацию об отказе в зачислении 10-летней сироты в четвертый класс Инженерно-технологической школы №777. С учетом всех обстоятельств жизненной ситуации, в которой оказался ребенок, семье окажут содействие в зачислении девочки в учебное учреждение, - пообещали «Комсомолке» в пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Ранее «КП» уже писала о недовольстве родителей элитной школой – мамы и папы детсадовцев пожаловались на открепление их домов от приема в 1 класс. Однако позже в Смольном восстановили справедливость.