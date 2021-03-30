В Санкт-Петербурге уменьшилось до 16% число свободных коек для больных коронавирусом

В Петербурге снизилось число коронавирусных коек в стационарах. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Количество свободных коек для зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге уменьшилось до 16,4%. В Смольном объясняют это тем, что инфекционные стационары один за другим постепенно переводят на прежний режим работы. Например, 901 койку перепрофилировали в Госпитале для ветеранов войн. Эпидситуация в городе пусть и нестабильно, но улучшается.

- В Северной столице остаются 5347 коек для больных коронавирусом. Из них свободны 878, это 16,4% от общего числа мест в стационарах. Доля тяжелобольных составляет 28%. На аппарате ИВЛ сейчас находится 181 пациент, - сообщается в свежем отчете городского Межведомственного совета по борьбе с COVID-19.

Добавим, что общее количество активных больных уменьшилось на 6,39% по сравнению со вторником на прошлой неделе. Вероятность третьей волны пандемии в Петербурге не исключается, поэтому власти просят активнее вакцинироваться перед туристическим сезоном.