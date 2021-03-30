Три участка в Ленобласти определили под обработку и утилизацию мусора

В Ленобласти определили места для создания трех площадок по обращению с мусором. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила, что в Ленинградской области определили три первых участка, которых отдадут под размещение объектов для обработки, переработки и утилизации мусора. Их обещают ввести в эксплуатацию по мере готовности, не торопясь, и только после одобрения государственной и экологической экспертизы. При этом расположение объектов не называется.

- Сейчас создается концепция обращения с отходами на территории Санкт-Петербурга и области. План мероприятий по переходу на новую систему обращения с отходами утвердят на ближайшем совещании рабочей группы. Региональный «мусорный» оператор начнет работу в период с ноября по декабрь текущего года, - передает пресс-служба Смольного.

Кроме этого власти Северной столицы отчитались о разработке региональной программы по созданию контейнерных площадок и единого стандарт мест, где будут накапливаться отходы.