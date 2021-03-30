Сотни петербуржцев вышли на акцию по защите сквера в Кузнечном переулке

Петербуржцы просят ЗакС включить сквер в Кузнечном переулке в список ЗНОП. Фото: vk.com/mytndvor

В Санкт-Петербурге прошла народная акция по защите сквера в Кузнечном переулке. Активисты Центрального района боятся, что зеленый «островок» отдадут вскоре под застройку и добиваются включения территории в список зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Напомним, ранее горожане отстояли неприкосновенный статус четырех парков – Ржевского, Муринского, Полежаевского, а также Литовского сада. Однако некоторые востребованные зеленые зоны еще не в списке ЗНОП.

Для обеспечения порядка на месте присутствовала и полиция. Фото: vk.com/mytndvor

- Несколько сотен жителей встали плечом к плечу, показав в очередной раз свою неизменную и жесткую позицию по недопустимости застройки единственного зеленого оазиса в Кузнечном переулке. Правильнее будет поскорее заняться присвоением данной зеленой зоне официального имени Ф.М. Достоевского, а также ее благоустройством, - пишут активисты в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» во «Вконтакте».

Добавим, что депутаты ЗакСобрания могут ответить на просьбы горожан уже завтра, во время второго чтения закона о ЗНОП.