Водолазы достали труп женщины из частично затонувшего траулера на верфи в Ленобласти

Водолазы обнаружили второй труп на частично затонувшем судне "Скорпион" в Ленобласти. Фото: "Подслушано Отрадное на Неве"

В Следственном комитете сообщили об обнаружении второго трупа на частично затонувшем траулере на верфи в Ленинградской области. Напомним, на территории завода «Пелла» строящееся судно внезапно опрокинулось на бок. На корабле в момент происшествия было множество рабочих. Часть из них сумели выбраться с накренившегося судна самостоятельно.

Прибывшие на место сотрудники МЧС начали поисково-спасательные работы, поскольку два человека пропали без вести в результате инцидента. К сожалению, водолазы обнаружили исчезнувших рабочих мертвыми.

- Обнаружили второго скончавшегося примерно в том же месте. Это женщина. Напомним, первый труп, мужчину, нашли в хвосте судна, тело было в тросах, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Добавим, что в ЧП есть еще двое пострадавших, получивших различные травмы. СК возбудил уголовное дело по факту опрокидывания судна.