Организаторы Евро-2020 изобразили Дзюбу в ретро-стиле времен СССР

Артема Дзюбу изобразили в образе футболиста СССР времен Евро-1972. Фото: YouTube-канал "Welcome2020 Санкт-Петербург"

Организаторы Евро-2020 сделали ретро-карточки с игроками сборной России по футболу, примерив к ним образы спортсменов из прошлых эпох. Так, например, Артема Дзюбу перенесли в 1972 год, где сборная СССР проиграла команде ФРГ в матче за третье место на чемпионате Европы. Нападающий «Зенита» и капитан сборной не оценил разве что новую прическу, но похвалили образ.

- Ну прическа так себе. А так, в целом… Кажется, с Олега Блохина (срисовано – Прим. ред.)? Что-то есть такое. Не знаю, но в то время такое, наверное, хорошо было. Если сравнить с Лешей (Миранчуком), то, наверное, ничего у меня еще. Леха трудовик такой выпивающий, на алкоголика похож, - юморил Дзюба.

К слову, Артема признали главным открытием первых матчей отбора на ЧМ-2022 в голосовании Twitter-канала FIFA. Дзюба опередил сербского коллегу Александра Митровича на 13% голосов.