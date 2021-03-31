Суд отправил в СИЗО похитителей девушки экс-голкипера МХК «Динамо Санкт-Петербург»

Суд арестовал трех похитителей девушки бывшего голкипера петербургского МХК "Динамо" Фото: СОЦСЕТИ

Суд арестовал двух похитителей девушки бывшего голкипера молодежки хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург». Напомним, 23-летнюю Елену подкараулили в ее дорогущем «Мерседесе» и под угрозой электрошокера силой отвезли за город. Правда, спустя пару часов она каким-то чудом выбралась из плена злоумышленников. Следствие полагает, что все это масштабная «подстава».

Вместе с двумя похитителями в СИЗО отправился и некий Аслан, предположительно, воздыхатель богатой девушки. По версии следствия, он предложил своим знакомым полмиллиона рублей за «кражу невесты». А потом «Ромео» внезапно пришел на выручку Елене, рассчитывая на взаимность и любовь. Но получил он только заявление в полицию и уголовное дело.

- Аслан Т. пытался убедить суд, что не будет угрожать потерпевшей, у него не было умысла на совершение преступления, он намеревался сделать потерпевшей сюрприз, при этом скрываться от следствия он не намерен. Защита просила избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказывают подробности дела в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.