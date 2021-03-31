Смольный вновь заявил о вероятности третьей волны коронавируса в Санкт-Петербурге

В Смольном беспокоятся о возможном приходе в Петербург третьей волны пандемии коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном вновь заявили о высокой вероятности возникновения третьей волны пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге. Причина тому в нестабильной эпидситуации. Да, вторая волна инфекции постепенно стихает, но этот спад существенно замедлился. Повлиять на ситуацию в лучшую сторону, по мнению экспертов из Межведомственного совета по борьбе с COVID-19, может активное участие в вакцинации.

- Всего в Петербурге привили от коронавируса 368 057 человек. Из них 274 342 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привили 8 214 человек, а вторично – 2 023. За весь период в город поступило 465 842 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент составляет 45 685 доз, - говорится в свежем отчете совета при Смольном.

Добавим, что в Северной столице серьезно сократилось число коек для больных коронавирусом. Дело в том, что ряд стационаров вновь перепрофилировали для планового приема пациентов.