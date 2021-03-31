Погода в Санкт-Петербурге: 31 марта 2021 года ожидается тепло, дождик и тучи

«КП» узнала о погоде в Санкт-Петербурге на среду, 31 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» узнала, какую прогнозируют погоду в Санкт-Петербурге на среду, 31 марта 2021 года. Солнце вновь на время уходит из города. Небо заволокут тучи, которые «поделятся» с жителями Северной столице дождиком, так что на улицу стоит захватить зонт. Зато будет вполне тепло.

- 31 марта ожидается облачная погода. Ночь пройдет без существенных осадков, днем будет небольшой дождь. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов по Цельсию, а днем потеплеет от +6 до +8. Атмосферное давление при этом существенно не изменится, - рассказывают метеорологи из «ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Добавим, что холода уже не вернутся в Северную столицу. Однако в пятницу, 2 апреля, синоптики прогнозируют до минус двух градусов ночью. На дорогах опять на время появится гололедица.