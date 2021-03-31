Циклон установит в Петербурге облачную погоду с дождями 31 марта

Облачно и дождливо будет в Петербурге 31 марта Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Март прощается с Санкт-Петербургом дождями. В среду, 31 марта 2021 года, Северная столица окажется в холодном тылу циклона, из-за чего небо затянет облаками. Однако, как уверяют синоптики, проливных дождей ждать не стоит. Периодически облака будут рассеиваться, показывая горожанам нежные лучи солнца.

- В последний день уходящего марта синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует тыловая, более холодная часть циклона. Это станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами пройдут кратковременные дожди, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Несмотря на морось, в Петербурге будет тепло. Температура воздуха поднимется до плюс 5-7 градусов, по Ленинградской области от 3 до 8 градусов выше нуля.

Ветер петербуржцев ждет западный до 5-10 метров в секунду, а вот атмосферное давление поменяется и опустится ниже нормы до 757 мм ртутного столба.