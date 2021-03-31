Двухлетний малыш погиб, выпав из окна 9-го этажа в Петербурге

Малыш погиб, выпав из окна многоэтажки в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Снова в Санкт-Петербурге произошла трагедия с маленьким ребенком, выпавшим из окна. В девять часов утра вторника, 30 марта 2021 года, в экстренную службу позвонила женщина и рассказала, что возле парадной дома 41 по Советскому проспекту лежит ребенок, признаков жизни не подает.

- Приехавшие на место полицейские обнаружили труп двухлетнего мальчика, в конце мая ему должно было исполниться три года. Выяснилось, что ребенок жил в том доме с родителями, рядом с которым его нашли, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что утром мальчик был дома в квартире, расположенной на девятом этаже. В какой-то момент мама, 28-летняя женщина, отвлеклась и не заметила, как ребенок выпал.

Семья у ребенка полная, на учете не состоит. Отцу тоже 28 лет, работает поваром в ресторане.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.