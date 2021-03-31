Часть моста украли в Копорье Ленинградской области

В Копорье украли часть моста / Фото: Администрация Ломоносовского района

В Копорье, что в Ломоносовком районе Ленинградской области, неизвестные украли часть моста, перекинутого через реку Копорка. Отсутствие металлических листов и перил утром во вторник, 30 марта 2021 года, заметили местные жители. Все указывает на то, что конструкцию распилили ночью.

- Глава местной администрации Дмитрий Кучинский сразу же сообщил о происшествии в полицию, главе Ломоносовского района Андрею Кондрашову и в дорожные службы. При осмотре места были зафиксированы следы от трактора, ведущие по руслу реки к мосту и отпиленные ограждения, - рассказали в администрации района.

Неизвестные распилили конструкцию и частично вывезли ее на тракторе / Фото: Администрация Ломоносовского района

Полиция возбудила уголовное дело. Однако между администрацией Копорья и "Ленавтодором" возник спор - кто из них потерпевший. Замдиректор дорожной службы Валерий Бабарыкин заявил, что участок дороги с мостом не относится к региональной дорожной сети.

- Наша дорога лишь примыкает к обозначенному участку. В публичной кадастровой карте допущена ошибка относительно принадлежности этой улицы , которая будет исправлена в ближайшее время. Мы уже этим занимаемся, - отметил он.

На данный момент полиция разыскивает воров.