Электрика убило током в квартире клиентки под Петербургом

Мужчина погиб от удара током из розетки в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В поселке Янино-1, что под Санкт-Петербургом, электрика убило током. В восьмом часу вечера вторника, 30 марта 2021 года, в экстренную службу позвонила 40-летняя женщина, проживающая в доме на 7-й линии в поселке Всеволожского района, и рассказала о трагедии.

- Женщина пояснила, что находится в декрете. Она вызвала на дом мастера, чтобы тот установил ей стиральную машину. Около шести часов вечера мужчина принялся демонтировать розетку и его ударило током, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На место приехали медики, которые констатировали смерть мужчины от удара током. Труп лежал на спине, ноги вытянуты, а руки раскинуты в разные стороны. Полицейские установили, что погибший - 51-летний мужчина, уроженец Житомирской области.

Тело погибшего направлено в морг Всеволожской больницы.