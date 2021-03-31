Комздрав рассказал петербуржцам, как защитить ребенка от выпадения из окна

Петербуржцам рассказали, как защитить детей от выпадения из окон Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга акцентировал внимание на очень важной теме - в городе участились случаи выпадения детей из окон. Так, 30 марта 2021 года на Советском проспекте погиб двухлетний мальчик, упав с высоты девятого этажа. В комитете напомнили, что детей нельзя оставлять без присмотра, а также рассказали, как предотвратить подобные случаи.

- Не оставлять детей на подоконнике, детские кроватки ставьте подальше от окон. Рядом с окном не оставляйте легкие стулья, которые малыш может сам передвинуть. Открывайте окна только в режиме фронтального проветривания, а также устанавливайте ручки-замки, чтобы ребенок не смог сам распахнуть окно, - пояснили в комитете.

Если в квартире не стеклопакеты, а старые окна, следует их закрывать на шпингалеты. Подоконники лучше всего заставить комнатными растениями, которые ребенку будет тяжело сдвинуть. И важно помнить, что москитные сетки не могут выдержать вес ребенка.

Если ваши дети подросли, обязательно поговорите с ними о том, как опасно играть на подоконниках или высовываться из окон многоэтажных зданий.