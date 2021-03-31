Рыбак провалился под лед у дамбы

Провалившегося в воду рыбака спасли у дамбы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Рыбаки не перестают выходить на промысел, не обращая внимания на предупреждения и запреты. Из-за этого регулярно происходят несчастные случаи. Очередное ЧП случилось утром 31 марта в районе дамбы.

- В 10:23 поступил сигнал о ЧП по адресу: Кронштадтский район, Южная Кронштадтская дорога, акватория Финского залива (судопропускное сооружение С1), в 300-х метрах от берега под лед провалился мужчина, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

По счастью, спасатели оказались рядом. Они подоспели к месту происшествия на судне на воздушной подушке и достали человека из воды. Мужчина получил сильное переохлаждение. Пострадавшего передали врачам скорой помощи.

В МЧС напоминают, что из-за тепло погоды лед на акватории Финского залива, Невы и других водоемов Петербурга стал непрочным и выход на него категорически запрещен.