Число обследований на коронавирус в Петербурге выросло почти в два раза 31 марта

Более 20 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За последние сутки в Санкт-Петербурге резко выросло число обследований на коронавирус, почти в два раза. Если днем ранее тестирование прошли 12 тысяч человек, то на среду, 31 марта 2021 года, анализы сдали более 20 тысяч жителей.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 20418 человек. Обработано 15825 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в Смольном.

Тем временем, спад второй волны коронавируса в Петербурге замедлился, а Смольный уже начал говорить, что, вероятно, грядет и третья волна пандемии. Ситуация в городе очень нестабильная. Повлиять на ситуацию в лучшую сторону, по мнению экспертов из Межведомственного совета по борьбе с COVID-19, может активное участие в вакцинации.