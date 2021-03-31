Взлет детских суицидов зафиксирован в Петербурге в 2020 году

Большой скачок детских суицидов произошел в Петербурге в 2020 году Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2020 году в Санкт-Петербурге произошел страшный скачок детских суицидов. Об этом в среду, 31 марта 2021 года, в ежегодном докладе в Законодательном собрании рассказала Уполномоченная по правам ребенка Анна Митянина. С ее слов, полиция связывает это с пандемией.

- Возросшее количество суицидов правоохранительные органы связывают с пандемией. Если в 2019 году в Петербурге зафиксировано три случая самоубийства, то в 2020 году в городе произошло 16 детских суицидов, - пояснила Митянина.

Получается, что количество самоубийств среди несовершеннолетних выросло более, чем в пять раз.

В своем докладе Митянина вспомнила трагедию с девочкой в Колпинском районе. Тело 10-летней школьницы нашли уже в феврале 2021 года на детской площадке. Не прошло и недели, как в Парголово погибла 14-летняя девочка. Между этими случаями есть некая связь - все дети увлекались аниме. После этого петербургские суды начали запрещать японские мультики, которые считают опасными для детей.