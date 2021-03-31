Женщину спасли из горевшей захламленной квартиры на Гражданском проспекте

Захламленная квартира горела на Гражданском проспекте. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожар произошел дома у женщины-собирательницы в Калининском районе Петербурга. Утром 31 марта на Гражданском проспекте в обычной пятиэтажке вспыхнула квартира, расположенная на первом этаже.

- В 11:08 поступило сообщение о возгорании по адресу: Гражданский проспект, дом 124, корпус 3. На 1-м этаже в отдельной 2-х комнатной квартире общей площадью 45 кв. метров происходило горение по всей площади (сильно захламлена). Спасена женщина, предположительно 50 лет, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Пострадавшую передали врачам скорой помощи. С верхних этажей эвакуировано два человека, они не пострадали. В 11:32 пожар был локализован, открытое горение ликвидировано.

Сама пострадавшая после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась. В ее квартире выгорели кухня и коридор. Сейчас на месте ЧП работают дознаватели, ведется разбор завалов.