Пискаревский проспект отремонтируют за 679 миллионов рублей

Дорожный ремонт начнется на Пискаревском проспекте в июле. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга объявил о капитальном ремонте Пискаревского проспекта. Одну из самых протяженных магистралей города начнут приводит в порядок летом 2021 года. На это потратят почти 680 миллионов рублей.

- На июль 2021 года запланирован старт ремонтных работ на Пискаревском проспекте. Магистраль является одной из крупнейших в Санкт-Петербурге – ее протяженность составляет 8,95 км – и проходит от Свердловской набережной до Муринской дороги, - сообщает пресс-служба комитета.

Подрядчик заменит асфальт на всей проезжей части и нанесет разметку, восстановит плитку на тротуарах, поменяет бордюрные камни и приведет в порядок газоны.

- Ремонт будет проводиться этапами, без полного закрытия движения по проспекту. Стоимость работ составит 679 миллионов 161 тысячу рублей, - уточняют в КРТИ.

Завершат работы в нынешнем году. Конкретная дата не уточняется.