Около 15 тысяч детей в Петербурге не имели компьютеров для дистанционного обучения

Дистанционное обучение вызвало проблемы из-за отсутствия компьютеров у детей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина выступила с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания и привела статистику по жалобам жителей Северной столицы. Одним из главных поводов оказалось дистанционное образование.

- Главная причина – слабая оснащенность и невозможность обеспечить компьютером. Например, в многодетных семьях, когда один компьютер на всю семью, - заявила Митянина.

На начало ввода дистанционной системы обучения (весной 2020 года), около 15 тысяч школьников не имели технической возможности заниматься. Эту проблему впоследствии удалось решить с помощью благотворителей, закупивших компьютеры и планшеты для нуждающихся и школ, которые передавали имеющееся на балансе оборудование в пользование детям.

Сейчас, с учетом того, что абсолютное большинство учеников посещает школу очно, трудностей с процессом обучения не существует.