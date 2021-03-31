11 человек, в том числе ребенок, отравились на банкете в петербургском ресторане

11 человек отравились в ресторане на Лесном проспекте. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

11 человек, в том числе ребенок, отравились на праздничном банкете в петербургском ресторане «Сказка Востока 1001 ночь». С жалобами на боли в животе к врачам люди обратились вечером 30 марта. Практически всех пришлось положить в больницу.

- На 31 марта среди гостей банкета, проходившего в ресторанном комплексе «Сказка Востока 1001 ночь» зарегистрировано 11 случаев острой кишечной инфекции. Госпитализировано 10 человек, из них один ребенок, - сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

В ресторане, который расположен на Лесном проспекте, тут же была проведена проверка. Инспекторы Роспотребнадзора взяли пробы блюд, образцы продуктов и так далее.

Назначены лабораторные исследования, причины вспышки и очаг кишечной инфекции устанавливаются. Решается вопрос о приостановке деятельности ресторана, где произошло ЧП.