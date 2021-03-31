ЗакС выступил против строительства апарт-отеля на Петроградке

Парламент Петербурга просит не строить комплекс апартаментов на Левашовском проспекте Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга выступили против строительства апарт-отеля на Левашовском проспекте в Петроградском районе города. В среду, 31 марта 2021 года, собрание парламента поддержало обращение одного из депутатов к губернатору Александру Беглова, которое он написал на основании многочисленных жалоб местных жителей.

- Участок продан по цене меньше, чем стоит однокомнатная квартира на Петроградской стороне! И на этом участке сейчас собираются опять возвести многоэтажный жилой дом, - отметил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Также парламентарий возмутился, что опять планируется построить многоэтажный дом, при этом ни одной школы, ни одного детского сада. Макаров призвал провести проверку действий сотрудников органов исполнительной власти, ответственных за ситуацию, сложившуюся на Левашовском проспекте, в частности.