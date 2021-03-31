Более 700 человек заразились и 37 умерли от коронавируса в Петербурге на 31 марта

Последние новости по коронавирусу в Петербурге на 31 марта 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Спад второй волны коронавируса в Санкт-Петербурге находится в очень нестабильной ситуации. То прирост числа зараженных падает, то снова скачет вверх. По данным оперативного штаба по COVID-19 на среду, 31 марта 2021 года, за сутки в городе заболели еще более 700 человек. Число выздоровлений сократилось.

- За последние сутки в Петербурге коронавирусом заболели еще 715 человек. Их общее число за время пандемии уже достигло 394 631 случаев. Умерли с начала эпидемии 12 270 горожан (+37 за последние сутки), выздоровели 347 480 пациентов (+ 978), - сообщили в оперативном штабе.

Тем временем, Смольный опасается, что грядет третья волна пандемии. Увеличение числа заболевших уже отмечают в европейских странах.

- Повлиять на ситуацию в лучшую сторону, по мнению экспертов из Межведомственного совета по борьбе с COVID-19, может активное участие в вакцинации, - добавляют в правительстве города.