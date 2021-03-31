Видео последствий взрыва на предприятии в Великом Новгороде опубликовал следственный комитет

СК показал видео с места взрыва на предприятии в Великом Новгороде / Фото: СК Новгородской области

Следственный комитет по Новгородской области показал видео с места взрыва на предприятии в Великом Новгороде. ЧП произошло утром в среду, 31 марта 2021 года, в сушильной камере на территории завода по производству трансформаторов. В итоге часть оборудования разнесло в хлам и задело людей.

- Количество пострадавших в результате происшествия уточняется, - рассказали в следственном комитете.

На кадрах видны последствия взрыва. На полу можно заметить лужу крови. Насколько сильно пострадал человек, потерявший ее, на данный момент не известно. Отметим, что в результате ЧП окна в помещении остались целы, вероятно, взрыв оказался не сильным, а человек пострадал от осколка.

На данный момент на месте работают следователи и спасатели. Они осматривают помещение и выясняют причину произошедшего. После этого будет принято процессуальное решение.