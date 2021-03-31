Ученики отравились в столовой гимназии №642 на Васильевском острове

Трое школьников госпитализированы с отравлением после обеда. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление Роспотребнадзора проверяет гимназию №642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района, где несколько учеников отравились едой в школьной столовой. Инцидент произошел утром 31 марта.

- Мы проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Но то, что пишут СМИ о 40 случаях, это не соответствует действительности. Зарегистрировано трое заболевших, они госпитализированы, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Роспотребнадзора.

На данный момент в школе работают инспекторы ведомства, также ситуацией заинтересовались и в прокуратуре.

Отметим, что недавно в гимназии и других школах Василеостровского района сменилась компания, которая занимается организацией питания учеников. После этого родители начали жаловаться на ухудшение качества школьной еды.

Напомним, что параллельно с этим случаем Роспотребнадзор проверяет и ресторан «Сказка Востока 1001 ночь» на Лесном проспекте, где на банкете отравились 11 человек, в том числе ребенок.