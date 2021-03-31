ЗакС отказался защищать парк Малиновка от застройки: «Там будет храм»

Депутаты отказались вносить парк малиновка в реестр ЗНОП. Фото: vk.com/savemalinovka

Депутаты петербургского Заксобрания отказались включать парк Малиновка в список зеленых зон общего пользования (ЗНОП). С просьбой об этом выступали местные жители, которые добились отмены строительства храма. Однако депутаты им отказали.

- ЗАКСе прошло второе чтение изменений к закону о ЗНОП. Не приняты поправки о включении в перечень (наконец) всей территории парка Малиновка. Хотя даже Смольный дважды вносил это от себя, но затем при втором чтении это выкидывалось, - сообщает депутат ЗакСа Борис Вишневский, выносивший поправки на обсуждение.

Как отметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, рано или поздно в Малиновке все равно будет построен храм: «Пройдет время, может быть, месяцы может быть, годы, но храм-то православный будет».

Отметим, что вместе с Малиновкой депутаты отказались включать в перечень ЗНОП и сквер в Кузнечном переулке, где может быть построен музей Достоевского. В защиту сквера жители Петербурга проводили пикеты, однако решение оказалось не в пользу сквера.