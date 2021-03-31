Подготовка к отопительному сезону 2021/2022 годов началась в Петербурге

В Петербурге началась подготовка к новому отопительному сезону Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Отопительный сезон 2020-2021 годов в Санкт-Петербурге еще не закончился, а энергетики приступили к подготовке уже следующего. В среду, 31 марта 2021 года, начался первый этап - температурные испытания тепловых сетей. Они завершатся до 27 апреля.

- Температурные испытания – это обязательные диагностические мероприятия. Они позволяют выявить слабые места трубопроводов, предупредить возможные дефекты, а также провести своевременный ремонт и обеспечить надежность теплоснабжения, - пояснили в Смольном.

31 марта, 7 и 14 апреля испытания проведет компания "Теплосеть". В общей сложности специалисты проверят 960 километров сетей в семи районах. Первая проверка проходит в Московском, Фрунзенском и Невском районах.

До 27 апреля завершит свою работу компания ГУП "ТЭК". В планах проверить сети от районных, квартальных и групповых котельных в девяти районах Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти.

Самые важные новости города: Подписывайтесь на Telegram-канал «Комсомолки» в Петербурге».