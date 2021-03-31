11 общественных пространств благоустроят в Петербурге в 2021 году

В этом году в Петербурге будет благоустроено 11 общественных пространств Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2021 году в Санкт-Петербурге обещают благоустроить 11 общественных пространств. В среду, 31 марта 2021 года, губернатор Александр Беглов заявил, что создание комфорта в городе - одно из стратегических направлений развития Северной столицы.

- В последние годы у нас появилось много новых красивых парков и благоустроенных территорий. Несмотря ни на какие трудности мы будем продолжать эту работу, - отметил градоначальник.

В Петербурге наконец возьмутся за пляжи Нижнего и Среднего Суздальских озер. В планах создать там детские игровые зоны, площадки для спорта, проложить пешеходные дорожки и установить освещение.

Также город приступит во второму этапу благоустройства набережной реки Охты и Бестужевского сада.

- Сад расположен возле Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Альбрехта – он востребован пациентами центра и людьми с ограниченными возможностями, - добавил градоначальник.

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