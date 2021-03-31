Сквер в Кузнечном переулке отказались вносить в перечень зеленых зон, несмотря на массовые протесты

В сквере планируют построить музей Достоевского. Фото: Фото: Фонд "Петербург Достоевского"/Мастерская "Герасимов и партнеры".

Депутаты Законодательного собрания Петербурга отказались внести сквер в Кузнечном переулке в перечень зеленых зон общего пользования (ЗНОП), которые защищены от застройки. За сохранение клочка зелени в центре города выступали жители города, устроившие многолюдный митинг, однако их голоса не были услышаны.

- Несколько сотен жителей встали плечом к плечу, показав свою жесткую позицию по недопустимости застройки единственного зеленого оазиса в Кузнечном переулке. Правильнее будет поскорее заняться присвоением скверу имени Достоевского, - отмечали накануне активисты в паблике «Жители центрального района за комфортную среду обитания».

На защиту сквера выходили сотни горожан. Фото: vk.com/mytndvor

Депутат ЗакСа Борис Вишневский, вносивший проект поправок в закон о ЗНОП, назвал решение коллег «возмутительной ситуацией».

Напомним, что в сквере между домами 5 и 9 планировалось строительство корпуса для создания музея Достоевского. Позднее решение отменили, вернув сквер в перечень ЗНОП. Но потом опять изъяли его оттуда.

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