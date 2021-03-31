Беременную 15-летнюю девочку госпитализировали в Петербурге

Отцу беременной школьницы из Петербурга грозит до 4 лет тюрьмы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге госпитализировали 15-летнюю девочку, которая, несмотря на юный возраст, оказалась беременна. Днем во вторник, 30 марта 2021 года, в полицию пришел рапорт о том, что в родильный дом №16 привезли подростка - беременность 40 недель. Делом занялись следователи.

- В тот же день в следственный комитет по Калининскому району пришел 23-летний безработный парень, проживающий в доме на Тихорецком проспекте. Он признался, что с апреля 2020 года встречается с девочкой, сексуальная жизнь у них на регулярной и добровольной основе, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Несмотря на романтическую историю, следователи возбудили уголовное дело на парня за сексуальные отношения с подростком, которому еще не исполнилось и 16 лет. Сейчас будущий отец находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

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