Мужчину задержали за изнасилование своей 11-летней дочери в Ленобласти

В Выборге задержали мужчину за изнасилование 11-летней дочери Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Выборг Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании своей 11-летней дочери. Сигнал о преступлении поступил в следственный комитет во вторник, 30 марта 2021 года. В тот же день горе-отца поместили в следственный изолятор.

- Следователи установили, что 35-летний безработный мужчина, проживающий в одном из домов по Ленинградскому шоссе в Выборге совершил в отношении малолетней дочери насильственные действия сексуального характера, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Что на данный момент с девочкой, а также, где ее мать, не уточняется. Известно, что задержанный ранее уже был судим за угрозу убийством, а также 6 месяцев провел за решеткой за ложное сообщение о терроризме.

Во время обыска следователи изъяли несколько мобильный телефонов, а также нижнее белье девочки со следами биологического происхождения. Его отправят на экспертизу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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