Петербуржцы дважды за год продавали детей на «Авито»

Жители Петербурга дважды пытались продать детей через "Авито". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жители Петербурга дважды за год пытались продать детей через сервис интернет-объявлений. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина, выступавшая с годовым отчетом перед депутатами Заксобрания.

- На «Авито» за минувший год было дважды опубликовано объявления о продаже детей - одно из них располагалось в разделе «питомцы», - отметила Митянина.

И хоть одно из объявлений было явно шуточным - стоимость сына, именованного котом, горе -папаша оценил в 900 миллионов рублей, ситуация привела к проверке семьи надзорными органами.

Данных по второму случаю детский омбудсмен не привела. Зато Анна Митянина отметила, что решим самоизоляции, введенный весной 2020 года из-за коронавируса, в прямом смысле больно ударил по петербуржцам. В городе произошла вспышка семейного насилия - женщины стали обращаться в кризисные центры на 53% чаще.

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