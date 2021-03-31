Мокрый снег и до +9 градусов обещают в Ленобласти 1 апреля

Спасатели предупреждают об опасности выхода на лед. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильные перепады температуры ожидаются в Ленинградской области 1 апреля. Об изменении погодных условий местных жителей и заезжих гостей предупреждает региональное управление МЧС.

- 1 апреля в Ленинградской области переменная облачность. Местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2, днем +4...+9 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства со ссылкой на данные гидрометцентра.

2 апреля в Ленобласти ожидается туман и падение видимости на дорогах. Ночью будет до -5, а днем до +8 градусов. Ожидаются дожди. лед на водоемах из-за весеннего тепла уже рыхлый, потому спасатели напоминают о запрете выхода на него и серьезной опасности.