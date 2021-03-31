5-летний ребенок погиб в Приморском районе Петербурга

Следователи СК работают в квартире на Приморском проспекте, где погиб 5-летний ребенок. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи СК и полиция работают в квартире на Приморском проспекте в Приморском районе Петербурга, где днем 31 марта было найдено тело 5-летнего ребенка. По предварительным данным в полицию о трагедии сообщила мать мальчика.

- В настоящее время осматривается место происшествия, выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По сведениям источника «КП-Петербург», женщина заявила о том, что ее сын захлебнулся в ванной. Однако у следователей эта версия вызвала сомнения. Во-первых, ребенок довольно взрослый, чтобы просто так утонуть. А во-вторых, подозрение вызвало психологическое состояние матери, которая вела себя неадекватно.

Сейчас по факту произошедшего идет доследственная проверка, решение о возбуждении уголовного дела примут по ее результатам.

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