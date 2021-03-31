Последние новости в Санкт-Петербурге на 31 марта 2021 года: Героическое спасение тонущей собаки, допуск зрителей Евро-2020 на стадион и «умные» троллейбусы

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 31 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» по традиции собрала последние новости в Санкт-Петербурге, в этот раз на вечер среды, 31 марта 2021 года. Организационный комитет Евро-2020 определился с тем, сколько зрителей можно допустить на стадион «Зенита» во время престижного еврокубка – ровно 50% от общей вместимости. Однако квота может увеличиться в случае улучшения эпидситуации по коронавирусу.

Новый день подарил Северной столице героя – мужчина бросился на помощь тонущей в водоеме собаке. Судя по всему, пес бодро шагал по льду, который в конце концов треснул под ним. Животное оказалось в ледяном плену, но его заметил прохожий, который, ни секунды не сомневаясь, разделся и нырнул к собаке. Все живы и здоровы.

Пару слов об очередном ноу-хау в Петербурге – в комитете по транспорту отчитались о выходе на маршруты новых троллейбусов с «умными» дверями. Теперь водитель может не открывать их на каждой остановке, эту прерогативу отдали пассажирам.

Кроме этого «Комсомолка» выяснила подробности трагедии на верфи под Петербургом, где в результате опрокидывания траулера погибли два рабочих – женщина и мужчина. Первая оказалась матерью троих детей. В последнее время она боялась ходить на работу, ожидая беду.