Роспотребнадзор не нашел очага инфекции в школе №642 Петербурга, где госпитализировали трех детей

В Роспотребнадзоре отчитались о проверке школы №642 Василеостровского района Петербурга, где заподозрили кишечную инфекцию. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном рассказали подробности отравления трех учеников школы №642 Василеостровского района Санкт-Петербурга. Роспотребнадзор в итоге так и не нашел очага какой-либо инфекции в учреждении. Напомним, ранее трех ребят госпитализировали в больницу с признаками рвоты. Предварительным диагнозом значится гастроэнтерит. Одного школьника уже выписали, ему не нужно даже стационарное лечение.

- В период с 29 марта по настоящее время в медицинский кабинет гимназии с жалобами на возможное отравление никто не обращался. Услугу по организации питания в школе осуществляет АО «Комбинат социального питания Красносельского района». С компанией заключен госконтракт, она полностью соблюдает санитарные правила и нормы, - сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

Добавим, что комбинат питания все же провел масштабную дезинфекцию пищеблока и внеочередной инструктаж поваров. Роспотребнадзор взял из столовой дополнительные пробы на исследования.