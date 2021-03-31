В Санкт-Петербурге стало намного меньше безработных

В Санкт-Петербурге существенно сократилось количество официально безработных. Фото: Олег ЗОЛОТО

Количество безработных существенно сократилось в Санкт-Петербурге. По официальным данным на конец марта 2021 года, сейчас не трудоустроены 49,8 тысячи жителей Северной столицы. Для сравнения, в сентябре 2020-го таковых было в 2 раза меньше – 108 тысяч. В Смольном говорят о сохранении тенденции на устойчивое сокращение количества безработных. В этом помогает и смягчение ограничений по коронавирусу, которые «тормозили» городской бизнес. Сказались и меры поддержки предпринимателям от властей.

На федеральном уровне решили продлить до 31 июля упрощенную регистрацию бездомных – в онлайн-режиме на сайте «Работа в России». Но регионы могут оставить и офлайн-работу центров занятости.

- В Петербурге принято решение сохранить оба вида регистрации. Дистанционный вариант уже доступен для горожан. В режиме онлайн также можно будет пройти перерегистрацию в качестве безработных и получить направление на трудоустройство. Очный режим работы центра занятости возобновился после новогодних праздников, - отмечают в пресс-службе Смольного.