Театры Санкт-Петербурга разнообразят спектакли сурдопереводом

Петербургские театры добавят сурдоперевод к своим спектаклям. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские театры вскоре будут активно показывать спектакли, снабженные сурдопереводом. Власти города поставили задачу познакомить с культурной жизнью Северной столице и тех, кто ограничен возможностями своего здоровья, в том числе имеет проблемы со слухом.

Жестовой язык в Петербурге пока освоил на регулярной основе только Театр эстрады имени Райкина в рамках специального проекта. За три года в учреждении провели больше 60 спектаклей с сурдопереводом. Число таких театров теперь увеличится.

- Некоммерческие организации с социальной ориентацией и работающие в сфере культуры получат из городского бюджета субсидии для возмещения затрат на сурдоперевод театральных постановок, а также создание к ним тифлокомментариев (аудиодискрипции – Прим. ред.). В ближайшее время аналогичные субсидии подготовят для негосударственных театров, - рассказывают в пресс-службе Смольного со ссылкой на слова губернатора.

В апреле сурдоперевод будет на спектакле «Комната Герды» в «Особняк.Театр».